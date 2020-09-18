عراقيون يتظاهرون أمام السفارة الفرنسية في بغداد احتجاجاً على رسوم “شارلي إيبدو”

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عراقيون يتظاهرون أمام السفارة الفرنسية في بغداد
احتجاجاً على إعادة نشر صحيفة “شارلي إيبدو” الفرنسية مطلع أيلول الجاري رسوماً كاريكاتورية تمثّل النبي محمد بمناسبة بدء محاكمة شركاء للجهاديَّين اللذين ارتكبا في 2015 مجزرة بحق هيئة تحرير الأسبوعية الساخرة، تظاهر نحو 150 شخصاً أمام السفارة الفرنسية في بغداد، أمس الخميس،
ورفع المتظاهرون الأعلام العراقية ولافتات كتب عليها “الإٍساءة للنبي محمد ليست حرية تعبير” و”لبّيك يا رسول الله” واحتشدوا قرب مبنى السفارة في شرق العاصمة.
ونشرت قوات الأمن العراقية تعزيزات من قوات مكافحة الشغب في محيط السفارة لكنّ التظاهرة لم تدم سوى 30 دقيقة وانفضّت بسلام.
وكانت الأسبوعية الفرنسية الساخرة أعادت في مطلع الجاري نشر رسوم كارياتورية تمثّل النبي محمد وذلك بمناسبة بدء محاكمة شركاء للجهاديَّين اللذين قتلا 12 من أفراد هيئة تحرير الأسبوعية الفرنسية الساخرة في كانون الثاني 2015.
وهذه الرسوم الاثني عشر، التي نشرتها في البداية صحيفة “يلاندس بوستن” الدانماركية في 30 أيلول 2005، ثم شارلي إيبدو في عام 2006، تُظهر في إحداها النبي محمد يعتمر قنبلة بدلاً من عمامة وفي أخرى تظهره مسلّحاً بسكين وتحيط به امرأتان منقّبتان.
ومطلع الأسبوع تعرّضت بعثتان ديبلوماسيتان في بغداد لهجمات.
والإثنين، استهدف صاروخا كاتيوشا السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين، لكنّ منظومة الدفاع الجوي التابعة للسفارة اعترضتهما في الجو، وفق مصادر أمنية.
وبعيد ساعات انفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور سيارة تابعة للسفارة البريطانية كانت عائدة من مطار بغداد الدولي.
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