قامت مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة بآسفي، اليوم الخميس، بإتلاف 4,6 طن من مخدر الشيرا ومنتجات أخرى ممنوعة عن طريق حرقها، وذلك بعد أن حجزها أفراد من الجمارك والدرك الملكي والشرطة القضائية بالمنطقة.
وهمت عملية الإتلاف، التي جرت بسيدي خليل بجماعة حد احرارة (إقليم آسفي)، أيضا، 1,3 طن من الكيف و170 كلغ من التبغ.
وتمت عملية إحراق هذه المنتجات تحت إشراف النيابة العامة بحضور لجنة مكونة من ممثلين عن السلطات المحلية والوقاية المدنية ومختلف المصالح الأمنية والصحية بالإقليم.
كانت هذه تفاصيل خبر آسفي .. إتلاف 4,6 طن من مخدر الشيرا والمنتجات الممنوعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.