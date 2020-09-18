آسفي .. إتلاف 4,6 طن من مخدر الشيرا والمنتجات الممنوعة

قامت مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة بآسفي، اليوم الخميس، بإتلاف 4,6 طن من مخدر الشيرا ومنتجات أخرى ممنوعة عن طريق حرقها، وذلك بعد أن حجزها أفراد من الجمارك والدرك الملكي والشرطة القضائية بالمنطقة.

وهمت عملية الإتلاف، التي جرت بسيدي خليل بجماعة حد احرارة (إقليم آسفي)، أيضا، 1,3 طن من الكيف و170 كلغ من التبغ.

وتمت عملية إحراق هذه المنتجات تحت إشراف النيابة العامة بحضور لجنة مكونة من ممثلين عن السلطات المحلية والوقاية المدنية ومختلف المصالح الأمنية والصحية بالإقليم.