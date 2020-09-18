“قضية الكمامات”..تأخير الملف إلى الاسبوع المقبل

أرجأت المحكمة الابتدائية الزجرية في مدينة الدار البيضاء، قبل لحظات، جلسة محاكمة نجل محمد زيان، ونجل محمد النويضي إلى غاية 22 شتنبر الجاري.

وشهدت الجلسة تقديم الدفوعات الشكلية من طرف هيأة دفاع المتهمين، وقررت المحكمة تأخير الملف إلى غاية 22 شتنبر لمناقشة الملف وتحديد المراكز القانونية للمطالبين بالحق المدني.

وقال المحامي إسحاق شارية، عضو دفاع نجل زيان، في حديثه مع “اليوم24″، اليوم الخميس، إن “هيأة الدفاع حاولت إظهار مجموعة من الخروقات الشكلية، التي تشوب الملف، ومتمنيا

من القضاء أن يقول كلمته للحد من المحاكمات الانتقامية، التي تطال صحافيين وحقوقيين وأبناء سياسيين”.

من جانبه، قال المحامي علي زيان، في حديث سابق، مع “اليوم 24″، إن “هيأة دفاع نصر الدين زيان، ليست مرتاحة، بعد رفض المحكمة تمتيع المتهم بالسراح المؤقت، مبرزا أن “زيان معتقل تحكميا بدون أي سند”.

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وأضاف المتحدث نفسه، أنه وبعد انتهاء مسطرة الاعتقال الاحتياطي في حق المتهم المذكور، لفترة شهر، تم اعتقاله بعد ذلك لمدة خمسة أيام بدون سند، ولم يتم التحقيق أو البحث في أسباب ذلك”.

وكانت النيابة العامة في المحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، قد أمرت في 15من أبريل الماضي، بإيداع نجل المحامي محمد زيان سجن عكاشة بالدارالبيضاء، بتهمة النصب والاحتيال، وتزوير علامة تجارية، والتوزيع غير المشروع للكمامات الواقية.

ويذكر أن القضية تفجرت بعدما تقدمت مصحة خاصة في مدينة مراكش بشكاية، ادعت فيها سقوطها في النصب والاحتيال، من طرف شبكة إجرامية، ويبلغ عدد المتهمين في هذا الملف 12 شخصا.