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الشرطة العراقية: انفجار في المعهد الأمريكي لتعليم اللغات بالنجف

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ذكرت الشرطة العراقية في محافظة النجف اليوم الجمعة أن عبوة ناسفة أنفجرت داخل المعهد الأمريكي لتعليم اللغات دون أصابات في المحافظة التي تبعد 180كيلومترا جنوبي بغداد.

وذكرت قيادة شرطة النجف في بيان صحفي "أن عبوة ناسفة أنفجرت في ساعة متاخرة من الليلة الماضية داخل المعهد الامريكي لتعليم اللغات في النجف وضعت داخل المعهد وأدت إلى حدوث أضرار كبيرة في البناية دون وقوع أصابات". وأوضح البيان أن قيادة الشرطة فتحت تحقيقا لكشف النتائج ومعرفة الجهة المنفذة".

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