شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية: انفجار في المعهد الأمريكي لتعليم اللغات بالنجف والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت قيادة شرطة النجف في بيان صحفي "أن عبوة ناسفة أنفجرت في ساعة متاخرة من الليلة الماضية داخل المعهد الامريكي لتعليم اللغات في النجف وضعت داخل المعهد وأدت إلى حدوث أضرار كبيرة في البناية دون وقوع أصابات". وأوضح البيان أن قيادة الشرطة فتحت تحقيقا لكشف النتائج ومعرفة الجهة المنفذة".
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