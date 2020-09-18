شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في الهند إلى 5.2 مليون والان نبدء بالتفاصيل
وتسجل الهند أعلى عدد من الإصابات اليومية بكورونا منذ مطلع أغسطس، وهي على ما يبدو في طريقها لتجاوز الولايات المتحدة كأكثر دول العالم إصابة بالفيروس.
والوفيات في الهند جراء مرض كوفيد-19 الناجم عن كورونا منخفضة نسبيا، إذ يبلغ معدلها 1.62 في المئة.
وقالت وزارة الصحة الاتحادية اليوم الجمعة إن 1174 شخصا لقوا حتفهم بسبب مرض كوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 84372.
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