فيديو قبل 28 عاماً يظهر هيفاء وهبي في مسابقة ملكة جمال لبنان

وبدت فيه وهي تقف على مسرح المسابقة وتتوجه إلى الحاضرين بالقول: "ليكو، ما شتقتوا لجورجينا رزق تانية بلبنان؟". وتبين من خلال البحث أنه تم نشر الفيديو في وقت سابق وتحديداً في شهر نيسان (أبريل) 2019 على حساب يهتم بأخبار ملكات جمال لبنان.وأطلق هذا الكثير من الجدل الذي ركز على التغيير الذي طرأ على شكل الفنانة حيث رأى بعض المتابعين أنه كبير فيما أشار آخرون إلى أنها كانت جميلة وأنها ازدادت جمالاً مع مرور السنوات.

ويشار إلى ان هيفاء ظهرت بعد ذلك في عدد من الإعلانات ثم في فيديو كليب أغنية "إرضى بالنصيب" للفنان جورج وسوف قبل أن تبدأ مسيرتها الخاصة.

ويذكر أن الأضواء سلطت عليها في الأشهر القليلة الماضية بسبب معركة قضائية جرت بينها وبين مدير أعمالها السابق محمد وزيري الذي اتهمته بالسرقة.