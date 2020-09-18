وأطلق هذا الكثير من الجدل الذي ركز على التغيير الذي طرأ على شكل الفنانة حيث رأى بعض المتابعين أنه كبير فيما أشار آخرون إلى أنها كانت جميلة وأنها ازدادت جمالاً مع مرور السنوات.
ويشار إلى ان هيفاء ظهرت بعد ذلك في عدد من الإعلانات ثم في فيديو كليب أغنية "إرضى بالنصيب" للفنان جورج وسوف قبل أن تبدأ مسيرتها الخاصة.
ويذكر أن الأضواء سلطت عليها في الأشهر القليلة الماضية بسبب معركة قضائية جرت بينها وبين مدير أعمالها السابق محمد وزيري الذي اتهمته بالسرقة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو قبل 28 عاماً يظهر هيفاء وهبي في مسابقة ملكة جمال لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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