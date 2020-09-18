وفي هذا السياق ننصح بتحضير وصفة منزلية تحتوي على حبة ليمون صفراء أو خضراء والقليل من الخل الأبيض.
تعصر حبة الليمون جيداً. تضاف إلى العصير ملعقتا طعام من الخل الأبيض ويمزج المكونان جيداً. تنقع الأظافر في المزيج وتترك لمدة لا تقل عن 15 دقيقة. بعد ذلك يتم مسحها بقطعة من القطن وسيلاحظ أن الطلاء بدأ يزول بسهول.
وأكثر من هذا يمكن هذه الوصفة أن تساعد على تبييض الاظافر. أما الخل الأبيض فهو يحسن مظهرها. ولهذا من المفيد استخدام هذه الطريقة بين الحين والآخر مع الحرص الدائم على العناية بصحة الأظافر من أجل الحفاظ على مظهرها الجميل.
كانت هذه تفاصيل خبر وصفة طبيعية لإزالة طلاء الأظافر... اعتمديها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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