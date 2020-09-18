بالصور.. جرّافات تُزيل 'تجاوزات' من أبرز الأسواق الشعبية في بغداد

أعلنت أمانة بغداد، الجمعة، عن تنفيذ حملة لإزالة التجاوزات في سوق الحي بمدينة الصدر شرقي العاصمة. وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دائرة بلدية الصدر الأولى بإسناد مديرية الحراسات في الأمانة والقوات الأمنية الماسكة للأرض، قامت بحملة لإزالة التجاوزات في سوق الحي ضمن مدينة الصدر شرقي العاصمة".



وأضافت أن "الحملة تضمنت إزالة عدد من التجاوزات المختلفة عن السوق المذكور والذي يعتبر احد ابرز الاسواق الشعبية في مدينة الصدر، اضافة الى ازالة عدد من حظائر المواشي عن واجهة قطاع 18 ضمن القاطع البلدي".

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