الخليج 365الجمعة 2020/9/18 11:49 ص بتوقيت أبوظبي
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الخميس، على أهمية الدفع نحو استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
جاء ذلك خلال لقائه بالقاهرة رونالد لاودر رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وبحث الجانبان تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك بعض جوانب العلاقات المصرية الأمريكية.
وأكد السيسي على استراتيجية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وكذا أهمية تعزيز أطر التعاون الثنائي المتبادل لتطوير هذه العلاقات في جميع المجالات.
وأشار إلى أن "ما تشهده المنطقة من تحديات وأزمات تفرض المزيد من التنسيق والتشاور المنتظم بين البلدين الصديقين، خاصةً فيما يتعلق بدفع جهود التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تموج بها المنطقة، إلى جانب مواجهة خطر الإرهاب والفكر المتطرف".
من جانبه؛ أشاد "لاودر" بتميز العلاقات التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة على مختلف الأصعدة.
وثمن دور مصر في إرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، إلى جانب التصدي للإرهاب والفكر المتطرف.
وحول تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، أكد السيسي على أهمية دفع العمل الدولي في الوقت الراهن نحو استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق ثوابت المرجعيات الدولية، وهو الأمر الذي من شأنه فتح آفاق الاستقرار والازدهار والتعايش السلمي لكافة شعوب المنطقة.
والثلاثاء، وقعت الإمارات معاهدة سلام مع إسرائيل، فيما وقعت البحرين إعلان تأييد السلام، في حفل أقيم بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووقع المعاهدة عن الجانب الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعن الجانب البحريني وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، كما مثل إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يؤكد أهمية استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.