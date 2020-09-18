خطاب لن يلقيه ترامب.. ما القصة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يحضر شخصيا اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر الأسبوع المقبل.

وقال ميدوز، للصحفيين الذين رافقوا ترامب على متن طائرة "اير فورس وان" الرئاسية أثناء توجهه إلى ويسكونسن لحضور تجمع انتخابي، إن الرئيس لن يحضر شخصيا الدورة الـ 75 للجمعية العامة التي ستنعقد بشكل أساسي عبر الإنترنت جراء الأزمة الصحية.

ويعد القرار تحولا في موقف ترامب بعدما قال الشهر الماضي إنه ينوي إلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وإن كان غيره من قادة العالم فضلوا عدم التوجه للاجتماع نظرا لوباء كوفيد-19.

ويتواصل الجزء الأساسي من اجتماع الجمعية العامة هذه السنة، أي عندما يتناوب قادة العالم على إلقاء الخطابات، خلال الأسبوع الذي يبدأ في 21 سبتمبر/أيلول حتى 29 من الشهر.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، في تصريحات الثلاثاء، على أن دورة العام الجاري ستركز على الاستجابة العالمية لوباء كوفيد-19، إضافة إلى "السلام والأمن ونزع السلاح وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة".