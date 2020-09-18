شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "زراعة البرلمان" يطالب بمزيد من حملات التوعية لتطوير منظومة الرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تدشين المزيد من حملات التوعية بشأن تطوير منظومة الرى، وما سيعود على المزارع فى المقام الأول جراء التطوير، وعلى المجتمع وعلى الاقتصاد القومى، بالإضافة لضرورة وجود آلية لتوفير الاعتمادات المالية خاصة للحالات غير القادرة، على أن يكون هناك أكثر من مقترح بشأن توفير التكلفة المالية ومن ثم تحصيلها وفقا للقدرة المالية للمزارعين غير القادرين.

وأكد وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تطوير منظومة الرى يساهم بشكل كبير فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، وترشيد الاستهلاك، مما يعنى زيادة الرقعة الزراعية من خلال توفير المقننات المائية للأراضى المستصلحة حديثا، وهذا بدوره سيكون له دور كبير فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية على وجه التحديد.

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ولفت وكيل اللجنة، إلى أن تغيير ثقافة البعض حول تطوير منظومة الرى والاعتماد على الأساليب الحديثة من ضمن الخطوات التى يجب ان يتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال إلقاء الضوء على العديد من النماذج التى تحولت من الرى بالغمر إلى الرى بالطرق الحديثة سواء من خلال زيادة حجم الإنتاج والتكلفة المالية وهامش الربح العائد على المزارعين.

الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة تواصل تكثيف برامجها الارشادية والتوعوية لتطبيق مشروع تحديث وتطوير الري الحقلي بالأراضي الجديدة بدلا من الرى بالغمر، وأهمية هذا المشروع والفوائد التي تعود على المزارع، وعلى رأسها زيادة الدخل والعائد، وتقليل تكاليف الإنتاج وترشيد المياه، وبحسب ما ذكر الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، إن التحول الي نظم الري الحديث يمثل فائدة كبيرة للمزارع من توفير العمالة وترشيد استهلاك الأسمدة، موضحا أن قطاع الزراعة في حاجة ماسة إلى تنفيذ هذه النوعية من التقنيات الزراعية الحديثة والمتطورة لضمان استدامة الموارد المائية المتاحة للأجيال القادمة خاصة في ظل الزيادة المطردة لأعداد السكان، والحفاظ علي نسب الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصرى.