"ملصقات على المساجد".. تفاصيل خطة "الصحة والأوقاف" للتوعية في شمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

بدأت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء خطوات فعلية للتنسيق مع مديرية الأوقاف بالمحافظة، لإطلاق حملات توعية مشتركة بأهمية المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" في المحافظة، وذلك عن طريق تدشين فعاليات بالتنسيق المشترك.

وقال مدير مديرية الأوقاف في شمال سيناء، محمد يونس، إنه استقبل أمس الخميس، وفدًا من مديرية الصحة بالعريش برئاسة الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف والإعلام، وذلك للتنسيق لانطلاق المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" لفحص وعلاج الأمراض المزمنة.

وأوضح مدير المديرية أن هدف المبادرة الكشف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج للأمراض المزمنة وتقليل نسبة الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، لذا يجب تكثيف الجهود لتوعية المواطنين بأهميتها.

وقال الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف والإعلام، إنه يجري تقديم الخدمة الطبية وصرف الأدوية لجميع المواطنين وكذلك المنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي.

وأكد الإمام محمد يونس لوفد مديرية الصحة أن الأوقاف ستشارك، الجمعة، في انطلاق المبادرة من 5 مساجد هي: "مسجد شعث بالضاحية ومسجد النصر ومسجد الإسراء بوسط العريش، ومسجد آل أيوب في شارع البحر والمجمع الإسلامي بالمساعيد".

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وأكد فتحي عثمان مسؤل التثقيف، أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين من سن 40 سنة وكذلك الفئة العمرية من 18- 40 والمسجلين لدى قاعدة بيانات 100 مليون صحة بارتفاع في نسبة السكر بالدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

وأضاف أن المبادرة تأتي استكمالا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة وتقدم التوعية الصحية للمواطنين بالمراكز الحضرية بالمحافظة طوال أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت.

وأشار إلى أن اجتماع التثقيف والإعلام مع المثقفين الجدد بالمكتبة العلمية لوضع استراتيجية العمل للمبادرة بدأ بعدد من المقابلات الشخصية للمصالح الحكومية لنشر التوعية بأهمية المبادرة وضرورة مشاركة الجميع فيها.

وأكد أن الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الشئون الصحية، وجه ببدء العمل اليوم الجمعة، لافتًا إلى أن فريق وحدة القسيمة الصحية بدأ، منذ الخميس، في نشر الملصقات الخاصة بالحملة على المساجد والمحلات والوحدة الصحية والتحدث مع المواطنين بالمسجد عن أهمية الحملة وضرورة المشاركة بها.

كما أوضح مدير الإدارة الصحية في بئر العبد، أنه جرى التنسيق مع رئيس العلاقات العامة في مجلس المدينة، ونائب مدير إدارة الأوقاف لتوضيح الهدف من المبادرة وأهميتها.

ولفت إلى أن الإدارة الصحية في بئر العبد بدأت تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة اعتبارًا من اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020، والتي تستمر فعالياتها حتى 31 ديسمبر 2020 في مناطق "المركز الحضري، وطب الأسرة، والروضة والخربة ورابعة وبالوظة" طوال أيام الأسبوع وتقدم خدماتها مجانًا.