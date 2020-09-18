الصين: لا إصابات بعدوى محلية بكورونا وتسجيل 32 إصابة وافدة من الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 32 إصابة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85255 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي- أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 13 حالة في مقاطعة شنشي و12 حالة في شنجهاي و3 حالات في كل من بلدية تيانجين ومقاطعة قوانغدونغ إلى جانب حالة واحدة في مقاطعة فوجيان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2706 حالة غادر منها 2541 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

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وأضافت اللجنة أن 8 أشخاص غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 80456 شخصا، مشيرة إلى أن 6443 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 514 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 20 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 366 حالة منها 365 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 4993 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 102 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 503 حالات إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 4682 مريض في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 478 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.