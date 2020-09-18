الشرطة العراقية: انفجار في المعهد الأمريكي لتعليم اللغات بالنجف

محمد اسماعيل - القاهرة - النجف(العراق) - (د ب أ):

ذكرت الشرطة العراقية في محافظة النجف اليوم الجمعة أن عبوة ناسفة انفجرت داخل المعهد الأمريكي لتعليم اللغات دون إصابات في المحافظة التي تبعد 180 كيلومترا جنوبي بغداد.

وذكرت قيادة شرطة النجف في بيان صحفي "أن عبوة ناسفة انفجرت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية داخل المعهد الأمريكي لتعليم اللغات في النجف وضعت داخل المعهد وأدت إلى حدوث أضرار كبيرة في البناية دون وقوع إصابات".

وأوضح البيان أن قيادة الشرطة فتحت تحقيقا لكشف النتائج ومعرفة الجهة المنفذة".