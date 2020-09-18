إصابات كورونا في الهند تتجاوز 5.2 مليون حالة بعد تسجيل قفزة قياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (أ ش أ):

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الهند الـ5.2 مليون حالة بعد تسجيل قفزة قياسية خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 96 ألفا و424 إصابة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية - وفق ما نقلته صحيفة (إنديا توداي) الهندية اليوم الجمعة - ارتفاع إجمالي الحالات في البلاد إلى 5 ملايين و214 ألفا و678 شخصا.

وأضافت وزارة الصحة الهندية أن البلاد سجلت أيضا 1174 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 84 ألفا و372.

ووفقا لوزارة الصحة، يوجد في الهند حاليا مليون و17 ألفا و754 حالة نشطة.

وتنتشر العدوى في الهند بوتيرة أسرع منها في أي مكان بالعالم، والدولة الوحيدة الأكثر تضررا منها هي الولايات المتحدة.

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