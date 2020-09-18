فرنسا تسجل حصيلة يومية قياسية في الإصابات بكورونا

سجلت فرنسا أمس الخميس، حصيلة يومية قياسية لأعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث بلغت 10593 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية زفقا لموقع روسيا اليوم.
وقالت وزارة الصحة الفرنسية إن حصيلة المصابين ارتفعت إلى أكثر
وأضافت الوزارة أنه تم إجراء نحو 1.2 مليون فحص خلال السبعة أيام الماضية، وأظهرت البيانات أن 5.4% منهم جاءت نتائجهم إيجابية.
وجاءت هذه الزيادة بعد أن قررت الحكومة إتاحة فحوص كوفيد-19 بالمجان.
وسجلت فرنسا أكبر حصيلة يومية للإصابات بالفيروس في 12 سبتمبر وبلغت آنذاك 10561 إصابة.
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