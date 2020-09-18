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شاب يضرم النار في جسده بشارع الحبيب بورقيبة بتونس

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أفادت وسائل إعلام تونسية بأن شابا في الثلاثين من عمره أقدم مساء يوم الخميس، على إضرام النار في جسده، بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة

تونس وفقا لموقع روسيا اليوم.

 

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وأوضح الناطق الرسمي باسم الحماية المدنيّة، معز تريعة، أنّ الشاب أُصيب بحروق من الدرجة

الأولى بكامل جسده، وقد تمّ نقله على جناح السرعة إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس، لتلقي الإسعافات اللازمة.

 

والشاب من أصحاب الشهادات الدراسية العليا وأقدم على إضرام النار بجسده، بسبب مطالب إجتماعيّة.

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