شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، وإن 13 منها في مقاطعة شنشي في شمال غرب البلاد و12 أخرى في شنغهاي.
ولم تسجل الصين أي إصابات محلية بفيروس كورونا منذ منتصف أغسطس. وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في الصين حاليا 85255، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
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