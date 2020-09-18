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الصين تسجل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الخميس، بأكبر زيادة يومية في أكثر من شهر.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، وإن 13 منها في مقاطعة شنشي في شمال غرب البلاد و12 أخرى في شنغهاي.

ولم تسجل الصين أي إصابات محلية بفيروس كورونا منذ منتصف أغسطس. وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في الصين حاليا 85255، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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