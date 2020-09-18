ويحذر جهاز الهاتف المستخدم من خلال نقطة صفراء تظهر أعلى شاشة الموبايل، تدل عند وجودها على قيام أحد التطبيقات أو البرامج بالتسجيل بدون علم المستخدم.
وعند ظهور نقطة برتقالية في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة فهذا يعني وجود عملية تنشيط للميكروفون أو الكاميرا، ومن خلال التمرير السريع إلى مركز التحكم الخاص بك، ستتمكن من رؤية تفاصيل حول التطبيق الذي يستخدم الميكروفون.
وأوضحت شركة "آبل"، في بيان لها حول هذه الميزة، أن "الخصوصية هي حق أساسي من حقوق الإنسان وهي جوهر كل ما نقوم به".
وأضافت "هذا هو السبب في أننا مع (iOS 14)، نمنحك المزيد من التحكم في البيانات التي تشاركها والمزيد من الشفافية حول كيفية استخدامها".
I-SNOOP Look out for this orange dot on your iPhone – someone is listening in!!!! The latest iPhone update 14 adds a new "warning dot" that alerts you whenever your microphone or camera is activated.https://t.co/Cs84chcLQ6— 𝑫𝒓.𝑨𝒍𝒊 𝑨𝒍-𝑯𝒂𝒓𝒂𝒃𝒊 ﮼د.﮼علي﮼الحرابي (@aalharabi) September 17, 2020
ونوه البيان إلى أنه "يظهر مؤشر في الجزء العلوي من شاشتك عندما يستخدم أحد التطبيقات الميكروفون أو الكاميرا. وفي مركز التحكم، يمكنك معرفة ما إذا كان أحد التطبيقات قد استخدمهما مؤخرًا."
كانت هذه تفاصيل خبر إشارة في أجهزة 'آيفون' تكشف وجود برنامج تجسس في هاتفك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.