لمناورة مرشح موراليس.. رئيسة بوليفيا تنسحب من السباق الرئاسي

الخليج 365 - وكالاتالجمعة 2020/9/18 07:42 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت الرئيسة الانتقالية لبوليفيا جانين أنييز، انسحابها من الانتخابات الرئاسية المقرّرة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مشيرة إلى أن قرارها يهدف إلى توحيد أصوات الناخبين اليمينيين لمنع المرشّح اليساري لويس آرسي، المدعوم من الرئيس السابق إيفو موراليس، من الفوز.
وقالت أنييز في خطاب عبر التلفزيون "اليوم، أضع جانباً ترشيحي لرئاسة بوليفيا، حرصاً على الديمقراطية".
وأوضحت أنها اتّخذت هذا القرار "بسبب خطر تشتت التصويت الديمقراطي بين عدة مرشحين، ومن شأن هذا التشتيت أن يؤدي في نهاية المطاف إلى فوز الحركة الاشتراكية (بقيادة موراليس) في الانتخابات" المقررة في 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ولا يزال موراليس (60 عاماً) شخصية بالغة التأثير في بوليفيا على الرّغم من أنه يعيش حالياً في المنفى في الأرجنتين بعد 14 عاماً قضاها في السلطة.
وكان الرئيس الاشتراكي فرّ من البلاد بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات على إعادة انتخابه المثيرة للجدل لولاية رابعة غير دستورية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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