شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتعميم الكارت الذكى للفلاح وميكنة خدمات قطاع الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، سرعة ميكنة الخدمات الزراعية، والتى تتمثل فى الكارت الذكى، لافتا إلى أن الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة فى قطاع الزراعة سيكون له دور كبير فى القضاء على بعض الظواهر ومنها على سبيل المثال الحيازات الوهمية، وصول الدعم لمستحقيه، والقضاء على السوق السوداء للأسمدة، كما أنه يأتى فى إطار الشمول المالى وميكنة الخدمات فى جميع مؤسسات الدولة.

ولفت عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن الميكنة والكارت الذكى للفلاح سيقضى على ظاهرة الحيازات الوهمية التى كان لها دور كبير فى عدم وصول الدعم لمستحقيه، مما كان ينعكس على قطاع الزراعة بصورة واضحة وعلى الدعم المقدم للمزارعين، وظهور السوق السوداء الموازية لبيع الأسمدة على سبيل المثال والتى تكون الأسعار فيها مضاعفة وعلى الرغم من جهود التصدي ومنع هذه السوق إلا أن الفلاح يكون ضحية هذا الوضع، ومن ثم سيكون للكارت الذكى كلمة الفصل فى انتهاء هذا الوضع.

وأشار عضو اللجنة، إلى أن الكارت الذكي سيكون له دور فى تحصيل مستحقات المزارعين والتعامل المباشر فى عمليات الاقتراض والسداد، وخلال السنوات الأخيرة شرعت الدولة في تطبيق الشمول المالى، وهذه خطوة فى قطاع عريض جدا نحول الميكنة الكاملة.

يذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تتابع من خلال الجمعيات الزراعية توزيع الأسمدة على بطاقات "كارت الفلاح" الحيازة الإلكترونية، بعد تطبيق المنظومة في 6 محافظات "الشرقية والبحيرة، والغربية وبورسعيد وأسيوط وسوهاج"، لتحل بديلا على الحيازات الورقية القديمة، كما تبدأ مرحلة جديدة في محافظات القليوبية والمنوفية والدقهلية والجيزة والفيوم والأقصر، وتسهم المنظومة فى توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمة وضبط منظومة توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم الى مستحقيه.