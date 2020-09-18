متمردون يقتلون جنديا ومدنيا في إندونيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - جاكرتا (د ب أ):

أعلن الجيش الإندونيسي اليوم الجمعة أن متمردين انفصاليين مشتبه بهم قتلوا جنديا ومدنيًا في مقاطعة بابوا المضطربة في البلاد.

وقال المتحدث العسكري الكولونيل جوستي نيومان سورياستاوا إن مسلحين طعنوا حتى الموت باستخدام منجل رجل يقود دراجة نارية يوم الخميس في منطقة إنتان جايا.

وقال سورياستاوا إن الجماعة فتحت النار في وقت لاحق من ذات اليوم على جنود كانوا يحملون إمدادات في نفس المنطقة ما أسفر عن مقتل أحد الجنود.

وأعلن جيش التحرير الوطني لغرب بابوا، الجناح المسلح للحركة الانفصالية، مسؤوليته عن الكمين.

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وقال المتحدث سيبي سامبوم في بيان ان "السيرجنت سهلان قتل بالرصاص وطعن بعد انسحاب الجنود الاندونيسيين" في اشارة إلى الجندي القتيل.

ولم يذكر سامبوم مقتل سائق الدراجة النارية.

وتعتبر بابوا مسرحًا لتمرد انفصالي منخفض المستوى منذ ستينيات القرن الماضي.

وتصاعدت الاشتباكات بين المتمردين الانفصاليين وقوات الأمن الحكومية بعد أن قتل مسلحون 31 عاملاً كانوا يشقون طريقًا في منطقة ندوجا في كانون أول/ديسمبر عام 2018.