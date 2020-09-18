محمد اسماعيل - القاهرة - جاكرتا (د ب أ):
أعلن الجيش الإندونيسي اليوم الجمعة أن متمردين انفصاليين مشتبه بهم قتلوا جنديا ومدنيًا في مقاطعة بابوا المضطربة في البلاد.
وقال المتحدث العسكري الكولونيل جوستي نيومان سورياستاوا إن مسلحين طعنوا حتى الموت باستخدام منجل رجل يقود دراجة نارية يوم الخميس في منطقة إنتان جايا.
وقال سورياستاوا إن الجماعة فتحت النار في وقت لاحق من ذات اليوم على جنود كانوا يحملون إمدادات في نفس المنطقة ما أسفر عن مقتل أحد الجنود.
وأعلن جيش التحرير الوطني لغرب بابوا، الجناح المسلح للحركة الانفصالية، مسؤوليته عن الكمين.
وقال المتحدث سيبي سامبوم في بيان ان "السيرجنت سهلان قتل بالرصاص وطعن بعد انسحاب الجنود الاندونيسيين" في اشارة إلى الجندي القتيل.
ولم يذكر سامبوم مقتل سائق الدراجة النارية.
وتعتبر بابوا مسرحًا لتمرد انفصالي منخفض المستوى منذ ستينيات القرن الماضي.
وتصاعدت الاشتباكات بين المتمردين الانفصاليين وقوات الأمن الحكومية بعد أن قتل مسلحون 31 عاملاً كانوا يشقون طريقًا في منطقة ندوجا في كانون أول/ديسمبر عام 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر متمردون يقتلون جنديا ومدنيا في إندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.