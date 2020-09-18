اخبار العالم

شاهد.. شاب تونسي يشعل النار في جسده بأشهر شوارع العاصمة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 07:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر شاهد.. شاب تونسي يشعل النار في جسده بأشهر شوارع العاصمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، أن شابا تونسيا يبلغ من العمر نحو ثلاثين عاما، أضرم النار في جسده، في شارع الحبيب بورقيبة، بالعاصمة التونسية.


وأشارت إلى أن الشاب أقدم على هذا الأمر بسبب مطالب اجتماعية، حيث أنه من أصحاب الشهادات العليا.

في السياق، قال الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية، معز تريعة، إنه تم نقل الشاب للمستشفى لتلقي العلاج، لافتا إلى إصابته بحروق من الدرجة الأولى بكامل جسده.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا