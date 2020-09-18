ترمب يعتزم معاقبة منتهكي حظر الأسلحة على إيران

قالت ثلاثة مصادر مطلعة، اليوم (الخميس)، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعتزم إصدار أمر تنفيذي يسمح له بفرض عقوبات على كل من ينتهك حظر الأسلحة التقليدية المفروض على إيران.

وتوقعت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، وفق وكالة «رويترز» للأنباء، إصدار الأمر التنفيذي في الأيام المقبلة وإنه سيسمح لترمب بمعاقبة المخالفين بعقوبات ثانوية وحرمانهم من الوصول إلى السوق الأميركية.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال، أمس (الأربعاء) إن الولايات المتحدة ستتوجه إلى الأمم المتحدة مجددا الأسبوع المقبل في مسعى لإعادة فرض العقوبات على إيران وستفعل كل ما يلزم للتأكد من تطبيق هذه العقوبات.

والشهر الماضي قال بومبيو إنه بدأ مسعى مدته 30 يوما لإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي تتهم إيران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكن 13 من بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وعددها 15، اعتبرت أن الخطوة الأميركية باطلة لأن واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي قبل عامين.