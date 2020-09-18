بورصتا الألماس في إسرائيل ودبي تبدآن تعاوناً استراتيجياً



قالت بورصتا الألماس في إسرائيل ودبي اليوم الخميس إنهما وقعتا اتفاقاً استراتيجياً لتعزيز التعاون والحوار بين البورصتين، و جرى وضع اللمسات النهائية لاتفاق الألماس في مناسبة جرت عبر مؤتمر بالفيديو.

وأُعلن الاتفاق بعد يومين من توقيع إسرائيل والإمارات اتفاقاً تاريخياً لتطبيع العلاقات ويمثل تطوراً آخر في التعاون الاقتصادي.

وفي إطار الاتفاق، ستفتح بورصة الألماس في إسرائيل مكتباً تمثيلياً في دبي وسيفتح مركز دبي للسلع المتعددة مكتباً في رمات جان التي تضم مقر البورصة الإسرائيلية.

وسيتقاسم الطرفان الخبرة والمعرفة، ويعملان على تعزيز التجارة الثنائية والتعاون في المعارض والزيارات والمؤتمرات. كما اتفقا على ترتيب معرض للألماس بين إسرائيل ودبي يُعقد في دبي ورمات جان.

وتعد إسرائيل من بين أبرز مصدري الألماس المصقول في العالم. وقال يورام دفاش رئيس بورصة إسرائيل للألماس إن دبي، مع منطقتها الحرة وأوضاع الأعمال المناسبة بها، أصبحت إحدى أهم مراكز الألماس في العالم.

وبورصة دبي للألماس جزء من مركز دبي للسلع المتعددة المملوك للحكومة.



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