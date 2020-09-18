البيت الأبيض: 5 دول بصدد توقيع معاهدات سلام مع إسرائيل

قال كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، إن 5 دول أخرى تدرس بجدية إبرام معاهدات سلام مع إسرائيل بعد توقيع الإمارات والبحرين اتفاقين هذا الأسبوع.



ولم يحدد ميدوز الدول الخمس في حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة التي نقلت الرئيس دونالد ترامب إلى ولاية ويسكونسن لحضور تجمع انتخابي في إطار مسعاه للفوز بفترة ثانية في اقتراع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

لكنه قال إن 3 منها في المنطقة. ولم يخض في التفاصيل.

وتحدث ترامب بتفاؤل عن موافقة المزيد من الدول العربية على توقيع معاهدات سلام مع إسرائيل بعد اتفاقي الإمارات والبحرين.



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وفي 15 سبتمبر/أيلول الجاري، وقعت الإمارات والبحرين وإسرائيل، رسميا معاهدة السلام في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من الوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى.





ويعتبر حفل السلام الأول بين إسرائيل ودول عربية منذ أكثر من 26 عاما حينما تم التوقيع على اتفاق أوسلو بالبيت الأبيض في ذات هذا الشهر من عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

وبقرارها الشجاع والتاريخي بشأن معاهدة سلام مع إسرائيل، نجحت الإمارات في وقف ضم إسرائيل أراضي فلسطينية، بما يعني إنقاذ 30% من الأراضي الفلسطينية وأكثر من 100 ألف فلسطيني كانوا معرضين للطرد وإنهاء 6 سنوات من الجمود، وإبقاء الأمل على إقامة دولة فلسطينية.

كما بثت الروح في المسار التفاوضي للوصول إلى السلام العادل والشامل بعد نحو 3 عقود من مفاوضات بلا جدوى، أي حصلت على مكاسب مقدما للقضية الفلسطينية في سابقة في تاريخ العلاقات العربية الإسرائيلية.