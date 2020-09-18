إثر الاعتداءات المسلحة.. مستشفى "الخمس" الليبي يعلق عمله

أعلنت العناصر الطبية بمستشفى الخمس التعليمي، إضرابها عن العمل بسبب الاعتداءات المتتالية من المليشيات التابعة لحكومة فايز السراج غير الدستورية، على المرضى والكوادر الطبية.

وأكدوا في بيان لهم تعرضهم لاعتداءات مسلحة أثناء القيام بواجبهم الوطني والإنساني للحالات المرضية النزيلة بمستشفى الخمس التعليمي.

وكشف البيان أن الاعتداءات وصلت إلى حد إطلاق النار والتهجم على الأقسام التي يقيم فيها المرضى والتعدي على العناصر الطبية أثناء العناية والرعاية.

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وأعلن العاملون في المستشفى من أطباء وتمريض تعليق العمل إلى حين توفير الأمن، مؤكدين إخلاء مسؤوليتهم القانونية والاجتماعية والإنسانية حول ما يترتب عن هذا التعليق اتجاه تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وطالب العاملون بالتدخل الفوري والسريع من الجهات الأمنية اتجاه الاعتداءات المتكررة على المستشفى ومطالبة الأعيان والمشايخ التصرف للحد من هذه الاعتداءات المتكررة وفرض الأمن وتوفير الحماية من وزارة الصحة للعناصر الطبية والمرضى داخل المستشفى.

وتكررت في الفترة الأخيرة ظاهرة الاعتداء على العناصر الطبية في المستشفيات الليبية من قبل مواطنين أو مجموعات مسلحة أو مليشيات كان آخرها الهجوم على الرعاية والطوارئ والاستقبال بمستشفيات بني وليد وسط ليبيا، من قبل مسلحين يرتدون ملابس عسكرية.