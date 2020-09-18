تعيين رئيس وزراء جديد في الصومال عقب التوصل لاتفاق انتخابي

محمد اسماعيل - القاهرة - مقديشو - (د ب أ):

أصدر الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو قرارا بتعيين محمد حسين روبلي رئيسا جديدا للوزراء في البلاد في الوقت الذي تم التوصل فيه لاتفاق انتخابي.

وكتب عبد النور محمد نائب رئيس ديوان الرئيس في تغريدة في وقت مبكر من اليوم الجمعة "مبارك لرئيس الوزراء المعين حديثا معالي محمد حسين روبلي. أنا متأكد من أنك ستخدم بلادنا بامتياز".

وسيحل روبلي محل حسن علي خيري، الذي تمت الاطاحة به من منصبه في تصويت غير متوقع لحجب الثقة في أواخر يوليو الماضي ، مما دفع بالبلاد إلى أزمة دستورية قبل الانتخابات الوطنية.

وتم الإعلان عن تعيين روبلي بعد ساعات من التوصل إلى اتفاق انتخابي من قبل الحكومة الاتحادية والولايات الاتحادية بعد عدة جولات من المحادثات.

وقال عبد النور محمد إن الاتفاق سيحال بعد ذلك إلى البرلمان الاتحادي للموافقة عليه، واصفا الاتفاق بأنه "علامة فارقة نفتخر بها جميعا".