الكهرباء: ٦٨٠ ألف "مخالف" تقدموا بطلبات تحويل الممارسات لعدادات كودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن المنصة الإلكترونية للكهرباء تلقت حتى الآن ٦٨٠ ألف طلب للتقدم بطلبات لتحويل نظام الممارسات إلى عدادات كودية مؤقتة، مشيرًا إلى أن تم أيضًا الرد على استفسارات أكثر من ٦ آلاف مواطن، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من استقبال طلبات التقدم خلال ٣٠ سبتمبر الجاري.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن عدد الزوار اللذين دخلوا على المنصة بلغ أكثر من ٣٠٠ ألف زائر، مؤكدًا أن شرط وجود إيصال سداد رسوم أو قيمة الممارسة خلال أي فترة ضروري ولابد من وجوده كشرط أساسي في طلبات التقدم لتحويل الممارسات لعدادات كودية.

وبدأت أول يوليو الماضي منصة الكهرباء الإلكترونية تلقي طلبات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم من المخالفين وسارقي التيار الكهربائي ممن يتعاملون بنظام الممارسة أو الضبطية القضائية وذلك كشرط أساسي للتقديم على تركيب عداد كودي.

وتستهدف المرحلة الأولى من الطلبات تلقي أكثر من ٦٥٠ ألف طلب للمخالفين وسارقي التيار الشرعيين اللذين يقومون بسداد قيمة الممارسات او الضبطية القضائية من خلال "قسيمة" يحصلون عليها كل شهرين.

ويوضح مصراوى كافة الإجراءات المتعلقة بتنظيم عملية التقديم على طلبات العدادات الكودية بالإضافة للإجراءات والشروط والمستندات التى يجب توافرها عند تركيب العدادات الكودية مع المواطن والتي جاءت كالتالي:

أولاً: التقديم على عداد كودي عبر المنصة الإلكترونية:

1- صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب (خلفية و أمامية).

2- عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودى لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.

3- إيصال سداد أخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها.

4- تقديم كل هذه البيانات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء مجانًا على الإنترنت.

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ثانيًا: شروط تركيب العداد الكودى:

1- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى.

2- وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين الذين يبلغ عددهم 650 ألف مواطن واستبداله بالعداد الكودى، وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.

3- الزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أى من تم تحرير محاضر لهم ويبلغ 650 ألف محضر بتركيب العدادات الكودية .

4- إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن أحد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أي يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقي سكان العقار.

5- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين دون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

6- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.

7- العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع ولكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها، ولكن يحمل رقمًا كوديًا.

8- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف في العداد الكودي عن غيره و يتم محاسبة المشترك وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

كان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذ.​