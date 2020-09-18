الأوقاف: افتتاح 71 مسجدًا في 13 محافظة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح (71) مسجدًا، اليوم الجمعة، جميعها من تنفيذ الوزارة (موازنتها ومواردها الذاتية)، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020.

ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكتروني أسماء المساجد والمديريات التابعة لها كما يلى:

مديرية أوقاف أسيوط:

1. محمد جابر - أغا صنبو ديروط

2. البشرة - الغنايم

3. المقالدة النوارة - البداري

4. محمود بسيونة - بوق القوصية

5. السيد عامر - الكوم الأحمر - البداري

6. الإيمان سلام أسيوط

7. السلام العتامنة - منفلوط

8. أولاد قفطان أبو كريم ديروط

9. مكة المكرمة الشناينة صدفا

10. النجاجرة العزازيز - الغنايم

11. التقوى شطب - أسيوط

12. الشيخ محمد ابوطبق فزارة القوصية

13. أولاد ضيف الزاوية

14. الشهداء المعابدة الغربية أبنوب

15. الرويسة عرب مطير الفتح

مديرية أوقاف سوهاج:

1. الرحمن الجبيرات طهطا

2. النور السمطا البلينا

3. التقوى نجع الجديان جرجا

4. النور شطورة طهطا

5. على عبد العال الحرافشة جهينة

6. ال خالد الحريزات المنشاة

7. الفتح الحبيل البيلنا

8. ال حسين حسن نزالي داود طهطا

9. النور الصفيحة طهطا

10. ال سليمان سالم السوالم طهطا

11. الإيمان نجع عقل طهطا

12. الرحمن الخازندارية طهطا

13. ال خبير نزالى داود طهطا

14. ال ليفة الحريزات المنشاة

مديرية أوقاف المنيا:

1. العتيق - صندفا بني مزار

2. الأهالي - كفر أبو العودين بني مزار

3. الصديق طحا الأعمدة سمالوط

4. ال درويش البراجيل ملوي

5. البيومي عطف حيدر العدوة

6. السلطاني البدرمان ديرمواس

مديرية أوقاف الإسماعيلية:

1. مسجد المصطفي الأبطال القنطرة شرق

2. مسجد التقوى ك17 القنطرة غرب

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3. الرحمة أبو جريش أبوصوير

4. الفتح - التيجاني

مديرية أوقاف كفرالشيخ:

1. كوم السعداء فوة

2. النور عزبة السعدة مطوبس

3. الرحمة تعاون الحامول غرب

4. الفتح القصابي سيدي سالم غرب

5. الصالحين صرصار سيدي سالم فرب

6. الشيخ حسن صتدلاة كفرالشيخ غرب

مديرية أوقاف البحر الأحمر:

1. مسجد السمان مدينة القصير

2. مسجد الأحياء مدينة الغردقة

مديرية أوقاف الأقصر:

1. مسجد الغرز - أرمنت

2. مسجد النور منشأة العماري الأقصر

3. مسجد أبوزيد بالعشى مركز الزينية

مديرية أوقاف القليوبية:

1. حسن سري ميت كنانة طوخ

2. التقوى الشوبك شبين القناطر

3. حجاج العزب مجول

مديرية أوقاف المنوفية:

1. مسجد عزبة الفيومي بناحية أبشيش - المنوفية

2. مسجد الغراب بقرية طوخ دلكة

3. الرحمن مؤنسة أشمون

مديرية أوقاف الفيوم:

1. مسجد الخليفة - شارع الورشة

2. إبراهيم عبد الجليل الصعايدة يوسف الصديق

مديرية أوقاف قنا:

1. التوبة الجديد دندرة نجع قراعة

2. عبد الله اسماعيل الحسينات أبو تشت

3. مسجد العتيق - البرارة الشرقية أبو دياب دشنا

مديرية أوقاف بني سويف:

1. الرحمن - عزبة إسلام - قرية نعيم

2. الرحمن - نجع الديب - مركز بني سويف

3. صابر - عزبة صابر - الفشن

4. أبو دخان الكبير - مركز ببا

5. النور - الدرملي - منشئة حيدر مكز

مديرية أوقاف الدقهلية:

1. مسجد عروبة - البرمبال - منية النصر

2. العابيدة بالصلاحات - بني عبيد

3. القديم - عزبة العيسوي - المنصورة

4. مسجد نزهة كبري مشه - المنزلة

5. 26 مصار الستاموني - بلقس​