الصومال.. تعيين محمد روبلي رئيسًا للوزراء

أعلن مكتب الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد أنه عين محمد حسين روبلي رئيسا جديدا للوزراء. ويحل روبلي الوافد الجديد على السياسة محل حسن علي خيري الذي أقيل في يوليو بعد صراع على السلطة مع الرئيس. خيري الذي أقيل في يوليو بعد صراع على السلطة مع الرئيس. Advertisements ولم يقدم مكتب الرئيس الصومالي في بيانه المقتضب الذي نشره على تويتر أي معلومات عن رئيس الوزراء الجديد. المقتضب الذي نشره على تويتر أي معلومات عن رئيس الوزراء الجديد. وكان الصراع بين خيري والرئيس قد نشب بسبب الخلاف حول إمكانية تأجيل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في فبراير من العام القادم.

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