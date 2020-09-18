شكرا لقرائتكم خبر عن الدعوة لإجراء انتخابات عامة في الإكوادور خلال فبراير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت رئيسة المجلس الانتخابي الوطني الإكوادوري ديانا أتامانت اليوم إجراء انتخابات عامة في بالبلاد خلال 7 فبراير 2021 م، داعية المنظمات السياسية والمجتمع المدني والمواطنين إلى مواكبة العملية الانتخابية. يذكر أن حوالي 13 مليون مواطن لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بالإكوادور.ومن المتوقع أن يتنافس حوالي 16 مرشحا على خلافة الرئيس الحالي لينين مورينو، الذي لم يرغب في الترشح لولاية ثانية.

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