شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يؤكد أن اهتمام الدولة بالطبقة الغير قادرة أصاب الجماعة الإرهابية بالجنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة وما شهدته من اهتمام كبير جدا بجميع القطاعات الخدمية وفى المقدمة ملف الرعاية الاجتماعية أبلغ رد على دعوات التشكيك التى تطلقها الجماعة الإرهابية بشأن الأوضاع والمشروعات القومية وتستغل قنواتها الخبيثة لتشويه الصورة العامة لمؤسسات الدولة المصرية، وعلى سبيل المثال تم حيث تم تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه للرعاية الاجتماعية والأسر غير القادرة فى العام المالى الجارى.

ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن وعى المصريين كان لكافة هذه المحاولات بالمرصاد، وقطع الطريق عليهم وعلى قنواتهم الخبيثة ولجانهم الإلكترونية التى تعمل ليل نهار من أجل تزييف الوعي والسيطرة على العقول بتقارير مفبركة وشائعات وأخبار كاذبة وتصريحات كاذبة وصور وفيديوهات يتم توظيفها لخدمة أهدافهم الخبيثة، ولكن ما يحدث على أرض الواقع يعكس ترجمة الدولة للاهتمام بالطبقة غير القادرة وهذا الأمر تسبب فى إصابة الجماعة الإرهابية ومموليها بالجنون.

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وأضاف عضو مجلس النواب، أن إعادة بناء مؤسسات الدولة، وقوة حجم الاقتصاد المصرى، والعمل فى كافة الاتجاهات فى وقت واحد أكد للجماعة الإرهابية ان الشعب المصرى يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية من أجل استكمال البناء والمشروعات القومية، فى الوقت الذى لا تملك هذه المحطات الشيطانية سوى تشويه الصورة، والتشكيك فى حجم البناء والإنجازات ولكن حينما تتحدث الحكومة تتحدث بأرقام على أرض الواقع ونتائج ملموسة مما يعنى المصداقية فى الحديث وهذا ما لمسه المواطنين خلال السنوات الأخيرة وكان سببا صريحا فى التصدى لكافة محاولات التحريض والتشكيك.