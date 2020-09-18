شكرا لقرائتكم خبر عن الغنوشي يرفض الاستقالة والنهضة تسقط في فخ الانقسامات والان نبدء بالتفاصيل

انقسامات وخلافات تشعل حزب حركة النهضة التونسي المحسوب على جماعة الإخوان الإرهابية؛ إذ رفض راشد الغنوشى رئيس البرلمان دعوة 100 قيادي من الحركة بالاستقالة.

وكان مجموعة من الشباب التونسى، طردوا مؤخرًا راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة ـ زعيم إخوان تونس - من مسقط رأسه مدينة «الحامة» إحدى مدن الجمهورية التونسية، التي تقع في ولاية قابس بالجنوب الشرقي ويبلغ عدد سكانها 120000 حسب إحصائيات سنة 2014.

ورفع أهالي الحامة شعار «ارحل» في وجه رئيس حركة النهضة، رئيس البرلمان راشد الغنوشي خلال زيارته للحامة، وقد تجمّع أهالي الحامة أمام المعتمدية رافعين شعارات ضد زيارة الغنوشي إلى مسقط رأسه منطقة الحامة من ولاية قابس.

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وقالت رئيس كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، إنها عطلت مخططات رئيس البرلمان لاستخدام مجلس النواب من أجل تنفيذ أجندات الإخوان.

وأضافت في مقابلة إذاعية محلية، الأربعاء: لقد أحبطنا مخططات الغنوشي في أخونة البرلمان، وأخونة تونس، كما منعنا مخططه لتنفيذ أجندات الإخوان في الملف الليبي، والاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية وتمرير الاتفاقيات التركية.

وأضافت: لو أن ما قمت به جريمة فأعدموني، داعية النيابة العامة إلى ضرورة فتح جميع القضايا المتعلقة بالإخوان.