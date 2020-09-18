شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يدعو الاتحاد الأوروبي لرفع اسمه من قائمة تمويل الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

دعا العراق مجددًا الاتحاد الأوروبي إلى رفع اسمه من قائمة الدول ذات الخطورة العالية في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكر بيان صدر، أمس الخميس، عن وزارة الخارجية العراقية أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية فؤاد حسين مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجيّة والأمن في الاتحاد الأوروبيّ بمقر المُفوّضيّة الأوروبيّة في بروكسل، حيث تطرقا إلى قرار الحكومة بإجراء انتخابات مُبكّرة في شهر يونيو المقبل، وتطلعها إلى التعاون مع الجهات الدوليّة المُهتمّة بهذا الشأن.

وأضاف البيان إن الوزير حسين ثمّن مواقف الاتحاد الأوروبيّ الداعمة للعراق في المجالات التنمويّة المُختلِفة، وفي المُساعَدات الإنسانيّة، مُشِيدًا بحرص الاتحاد على تقديم الدعم السياسيّ والاقتصاديّ للعراق، لاسيّما مساعدته في مجال مُواجَهة جائحة كورونا والحدّ من انتشارها.

كما تطرّق الجانبان إلى اجتماعات اللجنة المُشترَكة لحقوق الإنسان والديمقراطيّة التي عُقِدَت بينهما.