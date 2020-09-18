شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات سعودية صينية بشأن تطورات الأحداث السياسية والان نبدء بالتفاصيل
وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين، وجهود مجموعة دول العشرين، ضمن اجتماعاتها لهذا العام برئاسة المملكة، إضافة لاستعراض تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، أمس، بوزير خارجية جمهورية النيجر كالا أنكوراو.
وبحث الوزيران خلال الاتصال علاقات الصداقة والتعاون المشترك، وفرص وإمكانات تنميتها وتطويرها في مختلف الجوانب الكفيلة بتحقيق التنمية والتقدم في البلدين، كما استعرضا تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر حول عددٍ من القضايا التي تهم البلدين.
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