شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: العقوبات الدولية على إيران تدخل حيز التنفيذ غدا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الممثل الأمريكي الخاص للشأن الإيراني إليوت أبرامز، أنّ كل العقوبات الدولية على إيران، ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الساعة الثامنة من مساء يوم الغد، بتوقيت واشنطن.

وقال أبرامز في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، أمس: إنّ هنالك قيودًا إضافية ستعود، بما فيها منع إيران من الانخراط في أنشطة التخصيب النووي وإعادة المعالجة، وحظر تطوير البرامج الصاروخية، وفرض عقوبات على نقل تكنولوجيا نووية وصاروخية إلى إيران.

وأعاد المسؤول الأمريكي التأكيد على ما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأنّ الولايات المتحدة تتوقع أن تلتزم كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتطبيق كل العقوبات الأممية بشكل كامل، وتحترم العملية والالتزامات بتطبيق هذه العقوبات.

وأضاف أبرامز: سنقول لمصنعي الأسلحة وتجار الأسلحة في العالم، إنكم إذا انخرطتم في العمل مع إيران، فستفرض عليكم كل العقوبات الأممية، وسترون ذلك يتحقق.

وأشار إلى أنّ الولايات المتحدة ستعلن خلال نهاية الأسبوعين الحالي والمقبل، خطوات تطبيق هذه العقوبات.

وكشف وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنه، أن مقر «خاتم الأنبياء» التابع للحرس الثوري، يساعد الحكومة بشكل كبير في الالتفاف على العقوبات الأمريكية، من أجل تصدير النفط الإيراني.

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فيما لم يوضح الوزير الدور الذي تقوم به مقرات مؤسسات الحرس الثوري وأجهزة المخابرات الإيرانية في تصدير النفط الخام للبلاد.

وتعمل قاعدة «خاتم الأنبياء» التي تتولى أيضًا تنسيق عمليات الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية الأخرى بما فيها الجيش النظامي، بالقيام بمشاريع الإعمار والأنشطة الدينية والسياحة، وتضم الفنادق والمطاعم والمتاجر وغيرها بجانب المقابر، مما يجعلها مركزًا لاستيعاب الأموال.

كما وجّه مدعون أمريكيون، اتهامات لإيرانيين على خلفية عمليات الاختراق الإلكتروني، التي طالت جامعات أمريكية وأجنبية ومركز أبحاث مقره واشنطن ومنظمات غير ربحية وغيرها.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن عمليات التسلل التي نفذها القراصنة الإيرانيون كانت في بعض الحالات لحساب الحكومة الإيرانية.

على صعيد آخر، أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، أن عدد ضحايا كورونا في 433 مدينة حتى الأربعاء يزيد على 103.900 بلغ عدد الضحايا في كل من محافظات طهران 25115 شخصًا، وفي خراسان رضوي 7553، وفي خوزستان 6797، وفي قم 4715، وفي أذربيجان الشرقية 3018، وفي أصفهان 4819، وفي لرستان 4618، وفي فارس 2901، وفي خراسان الشمالية 1764، وفي كرمان 1655، وفي سمنان 1376، وفي مركزي 1354، وفي بوشهر 1300، وفي أردبيل 1260، وفي قزوين 931، وفي جنوب خراسان 612.