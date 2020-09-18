"حان الوقت".. مطالب أمريكية بمغادرة قاعدة "إنجرليك" التركية

دفعت السياسة الخارجية "المقلقة" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المسؤولين الأمريكيين إلى تكثيف المطالب للانسحاب من قاعدة إنجرليك الجوية.



المطالب الأمريكية جاءت في الوقت التي تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تقليص وجود القوات الأمريكية في مختلف دول العالم وتخفيض الإنفاق العسكري.

وقالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، أمس الخميس، في تقرير لها إنه "حان الوقت لإخراج القوات الأمريكية من إنجرليك.. كلما حققنا ذلك قريبا كلما كان أفضل".

وتعد قاعدة أنجرليك الجوية موقعا عسكريا ضخما يقع في محافظة أضنة التركية، حيث لا تبعد سوى 100 كيلومتر عن الحدود السورية، ونحو 30 كيلومترا عن البحر الأبيض المتوسط.

وطرحت المجلة الأمريكية سؤالا مفاده: "هل حان وقت رحيل القوات الأمريكية عن قاعدة إنجرليك؟"

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وأكدت المجلة، أن وزارة الدفاع الأمريكية تأخذ كل التطورات بعين الاعتبار وتبقى "قلقة" من موقف الحكومة التركية.

وقال مصدر، حسب المجلة، إن "القوات والمعدات الأمريكية تبقى كل يوم عرضة للخطر في إنجرليك بسبب مواقف تركيا العدائية.









وكانت الولايات المتحدة أدخلت قنابل نووية إلى إنجرليك في عام 1959، ويرجح متابعون أنه القاعدة تضم ما يزيد على 50 سلاحا نوويا مخزنا في هذه القاعدة.

كما تدرس واشنطن سحب نحو 50 قنبلة نووية من طراز "بي 61 إس" تحتفظ بها في الجزء التابع لها من قاعدة إنجرليك الجوية التركية.