شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشى تؤكد فشل الحملات التحريضية الإخوانية ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، أن حملات التحريضية التي تشنها جماعة الإخوان ضد مصر هى حملات فاشلة، موضحة أن أكبر دليل على غباء الإخوان أنهم فشلوا فى عام الحكم الذى حكموا فيه مصر، فالشعب المصرى جرب الإخوان فى الحكم وأثبت التنظيم فشله.

وقالت فريدة الشوباشى، خلال برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن المصريين أسقطوا نظام الإخوان في أكبر تجمع بشرى في تاريخ الإنسانية تراوح ما بين 30 مليون إلى 40 مليون مواطن في ثورة 30 يونيو، مؤكدة أن حملات التحريض الإخوانية ضد مصر فاشلة لأن الشعب المصرى يعرف حقيقة الجماعة.

ولفتت إلى أن حملات التحريض الإخوانية تستهدف تدمير الدولة المصرية، مشيرة إلى أن قنوات الإخوان التحريضية تبرر التعديات على الأراضى الزراعية لأنها تريد خراب مصر، وتريد أن يعتدى الجميع على الأراضى الزراعية حتى تؤثر على الإنتاج الزراعى في مصر.