شكرا لقرائتكم خبر عن رعاية المبتكرين والموهوبين من ذوى الإعاقة وفقا للقانون الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من الحقوق المكتسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، كما تضمن وضع آليات دمج هذه الفئة فى المجتمع بصورة كاملة، وذلك فى كافة القطاعات، ونص صراحة على تنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية ورعاية المبتكرين منهم رعاية خاصة.

وفقا للقانون، تلتزم الوزارات والجهات المختصة بالثقافة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى الأنشطة الثقافية والترفيهية والإعلامية، وتهيئة أماكن عرض وممارسة هذه الأنشطة بما يتيح لهم ارتيادها، وتوفير المنتجات الثقافية باللغات والوسائل المناسبة لكل إعاقة وذلك بمقابل رمزى، كما تلتزم بتهيئة الفرص الكافية لتنمية القدرات الإبداعية والفنية والفكرية لديهم وتشجيعهم عليها، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة باكتشاف الموهوبين منهم والاعتراف بهويتهم الثقافية واللغوية الخاصة ودعم الأنشطة الفنية الثقافية لهم ومعارضهم ونشر أعمال المتميزون من مبدعيهم.

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يذكر أن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أعلن عن تسليم بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة بمراكز ومدن المحافظة، مؤكداً أنه وجه بحسن استقبال ذوى الاحتياجات الخاصة، وتقديم التيسيرات لهم.

وقال اللواء جمال نورالدين، إن استخراج البطاقات يتطلب إجراء كشف طبى من أحد مستشفيات وزارة الصحة أو إحدى الهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو التعليمية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، على أن يتبع ذلك إجراء الكشف الوظيفي لدى مكاتب التأهيل الاجتماعى الأقرب لمحل الإقامة، وذلك لإثبات وجود الإعاقة.