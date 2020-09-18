الجيش الهندي يحبط "مؤامرة إرهابية كبرى" في كشمير

أحبطت قوات الجيش الهندي "هجوما إرهابيا كبيرا" وصادرت 52 كيلوغراما من المتفجرات في إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه مع باكستان، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
وقالت قناة NDTV إن الجنود عثروا على المتفجرات في منطقة بولواما بالقرب من موقع هجوم العام الماضي، الذي أسفر عنمقتل أكثر من 40 جنديا هنديا.
وفي 14 فبراير 2019، تم تفجير سيارة تحمل أكثر من 100 رطل من المتفجرات على طريق جامو- سريناغار السريع بجوار قافلة أمنية، ما أسفر عن مقتل 45 ضابطا من القوات شبهالعسكرية الهندية. وكان هذا أكبر هجوم في الهند منذ 2008، وقد ألقت الهند باللوم وقتها على جماعة "جيش محمد" الباكستانية.
وفي الوقت الحالي، لا توجد حدود دولية بين الهند وباكستان في المنطقة، إذ أن أراضيهما مقسمة وفق خط المراقبة الفاصل. وتنشط في الجزء الهندي، فصائل تطالب بالانفصال عن البلاد. وتتهم نيودلهي باستمرار إسلام آباد بدعم الإرهابيين، فيما ترفض باكستان هذه الاتهامات.
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