بحث سبل تطوير البيانات وتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي بالحرمين الشريفين

عقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اجتماعا مع أعضاء لجنة البيانات والذكاء الاصطناعي بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وذلك لبحث ومناقشة سبل تطوير البيانات وتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي بالوكالة.

وأكد الرئيس العام أن الرئاسة تمضي قدما نحو

التطور الشامل للبيانات وتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم أفضل الخدمات في الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأوضح أن الرئاسة سارعت إلى التحول الرقمي في شتى تعاملاتها، مشيداً بالجهود الرامية إلى الارتقاء بمنظومة العمل في الرئاسة والهادفة إلى تقديم الخدمة

المميزة لقاصدي الحرمين الشريفين.

وفي الختام أكد الرئيس العام أن هذه اللجنة جاءت مواكبة لرؤية الرئاسة (2024) والتي تمثل الحاضر والمستقبل، وقد حددت هذه الرؤية أهدافاً ومبادرات واعدة تعتزم الرئاسة تنفيذها، وذلك ترسيخاً لتطوير الجهود القائمة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين بما يوائم رؤية المملكة (2030)، وفق تطلعات القيادة الرشيدة في الرفع من كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الحرمين الشريفين.

