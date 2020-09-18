طهران تدين الهجمات على البعثات الدبلوماسية في العراق

أدان المتحدث باسم وزارة خارجية الإيرانية، سعيد زادة، اليوم الخميس، أي هجمات على الوفود والبعثات الدبلوماسية في العراق، داعيا الحكومة العراقية إلى تشديد حماية الأماكن الدبلوماسية، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم. نشره موقع روسيا اليوم. ووفقا لوكالة "فارس" الإيرانية، فقد استذكر زادة تعرض الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق إلى هجمات، ودعا الحكومة العراقية إلى تشديد وتعزيز الحماية للأماكن الدبلوماسية وضمان سلاسة تنفيذ المهام الدبلوماسية في هذا البلد. ودعا الحكومة العراقية إلى تشديد وتعزيز الحماية للأماكن الدبلوماسية وضمان سلاسة تنفيذ المهام الدبلوماسية في هذا البلد. وكانت السفارة البريطانية في بغداد، أعلنت يوم الثلاثاء، أن عبوة ناسفة بدائية الصنع استهدفت "سيارات دبلوماسية بريطانية في بغداد"، مؤكدة عدم وقوع إصابات.

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