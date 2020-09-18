الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات إيرانية تهدد "الأمن السيبراني"

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض عقوبات على مخترقين سيبرانيين مدعومين من وزارة الاستخبارات الإيرانية.



وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان، إن إيران هي أحد التهديدات العالمية الرائدة للأمن السيبراني وحقوق الإنسان عبر الإنترنت.



وقال الوزير الأميركي: "اليوم، تفرض الولايات المتحدة عقوبات على مجموعة التهديد السيبراني الإيراني (Advanced Persistent Threat 39) و45 فردا مرتبطا بها، وشركة واجهة هي شركة "رنا" للاستخبارات بموجب الأمر التنفيذي 13553".



واستهدفت هذه المجموعات والأفراد معا 15 دولة على الأقل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب مئات الأفراد والكيانات في 30 دولة إضافية حول أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا الشمالية، وفقا لبيان الخارجية.



وقال بومبيو "سنستمر بفضح سلوك إيران المشين وفرض تكاليف على النظام حتى يبتعد عن أجندته المزعزعة للاستقرار".



ووفقا للبيان، فإن وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية تتتبع المنشقين والصحفيين والشركات الدولية للنظام.



وجندت إيران مجموعات التهديد السيبراني وشركات الواجهة والمخترقين، ووظفت البرامج الضارة لاستهداف مدنيين أبرياء وشركات، وقامت بتعزيز أجندة النظام الخبيثة حول العالم.



ويقول البيان إن الجهات السيبرانية الفاعلة تعمل على تعزيز أهداف الأمن القومي الإيراني والأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، من خلال شن هجمات حاسوبية وحملات البرامج الضارة ضد خصومها.

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وتشمل الهجمات استهداف حكومات أجنبية وأفراد آخرين تعتبرهم وزارة الداخلية تهديدا، بحسب البيان.



ويؤكد الوزير أنه من خلال شركة "رنا"، وبالنيابة عن الداخلية، يقوم المخترقون باستخدام أدوات هجوم إلكتروني خبيثة لاستهداف ومراقبة مواطنين إيرانيين، خصوصا المنشقين منهم والصحفيين وموظفي الحكومة السابقين، إلى جانب علماء البيئة واللاجئين وطلاب الجامعات والكليات، والموظفين في المنظمات الدولية غير الحكومية.



وتعرض بعض المستهدفين آنفي الذكر للاعتقال والترهيب الجسدي والنفسي على يد الخارجية الإيرانية.



وقامت الجهات التابعة للداخلية باستهداف شركات إيرانية تعمل بالقطاع الخاص، ومراكز لغة فارسية محلية ودولية، بالإضافة إلى مراكز ثقافية.



"إجراء اليوم هو تذكير آخر بالمخاطر الكبيرة التي يفرضها النظام الإيراني على الأمن السيبراني الدولي وعلى الشعب الإيراني كذلك، الذي يواجه التهديد المستمر للظلام الرقمي والإسكات (باستخدام) التكنولوجيا العالية. ولن تتوانى الولايات المتحدة بجهودنا لفضح هذه التهديدات وحماية وطننا وأصدقائنا والحلفاء"، قال بومبيو.

المصدر: وكالات