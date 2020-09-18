كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر استهداف رتل عسكري للتحالف الدولي في بابل العراقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الخميس، بتعرض رتل ينقل معدات عسكرية لقوات من التحالف الدولي منسحبة من العراق، لهجوم بواسطة عبوة ناسفة في محافظة بابل.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان، أن "رتلا كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة من العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، تعرض مساء اليوم الخميس إلى انفجار عبوة ناسفة، على الطريق السريع في منطقة المسيب بمحافظة بابل".

وأضاف البيان أن الانفجار لم يسفر عن وقوع "خسائر بشرية أو مادية، وقد واصل الرتل حركته نحو وجهته التي يقصدها".

وشهدت الأشهر الماضية تضاعفا لوتيرة الهجمات التي تستهدف أرتال الشاحنات التي تنقل إمدادات التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة، حتى باتت شبه يومية، فيما لم تعلن أي جهة لغاية الآن مسؤوليتها عن هذه العمليات.

