العثور على جثة مجهولة الهوية في أحد الأسواق في الجديدة – التفاصيل

عثر على جثة رجل، مجهول الهوية، اليوم الخميس، خلف أحد الأسوار في جانب سوق الجملة للفواكه والخضر، في مدينة الجديدة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن بعض المواطنين أثارت انتباههم رائحة كريهة، وبعد البحث عن مصدرها فوجئوا بالجثة المذكورة.

وفور علمها بالخبر، انتقلت كل من السلطات المحلية، والأمنية إلى عين المكان، وتم نقل الجثة إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي في الجديدة، وفتحت الجهات تحقيقا حول ملابسات، وظروف الوفاة، التي لا تزال أسبابها مجهولة.