شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت الخرباوى يؤكد إنفاق الإخوان نصف مليار دولار لاستهداف الروح المعنوية للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب والمفكر ثروت الخرباوى، إنه تم اعتماد نصف مليار دولار من التنظيم الدولى للإخوان الإرهابية للإنفاق على برامج ومخططات تستهدف الروح المعنوية للمصريين، حيث يتم دفعها لشركات متخصصة محترفة فيما يتعلق بالبرمجة الذهنية وإدارة العقل الجمعى.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى حمدى رزق، عدد الإخوان الهاربين إلى الخارج من 35 ألفا إلى 40 ألفا، مشيرا إلى أن مصر مستهدفة والمسألة ليست إخوان لأنه أداة، فهناك قوى شر حقيقية تريد إسقاط الدولة المصرية، حيث أن الخائن زمان كان اسمه جاسوس لكن مع الإخوان يصفونه بالمناضل.

وشدد على كل مفكر ومثقف أن يتحدث ويشرح للمصريين المخاطر التي تواجهها مصر، وأننا نخوض معركة بقاء، موضحاً أن مصر في حرب مصيرية، وعلينا أن نساند الدولة المصرية وقيادتها وجيشها ومؤسساتها.

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وذكر أن إبراهيم منير عميل للمخابرات البريطانية وهم من اختاره في قيادة التنظيم الدولى، مردفا: "عصابة الأربعة تدير العصابة الكبرى التي تستخدم لهدم مصر وهى تنظيم الإخوان الإرهابى، وهم إبراهيم منير ومحمد بحيري ومحمود الإبيارى ويوسف مرعى".

وتابع: "أقول لشباب الإخوان استيقظوا لأنكم تستخدمون في معركة قذرة لصالح قيادات الجماعة"، لافتاً إلى أن هنداوى دوير المتهم الرئيس في قضية اغتيال عبد الناصر هو رئيس شعبة إبراهيم منصر في الجماعة الإرهابية.

وأوضح أن هناك تسجيلات للقيادى الإخوانى أمير بسام يتهم فيه محمود حسين وبحيرى بسرقة ملايين الجماعة وشراء سيارات وعقارات لأبنائهم، مستطردا:"محمد بديع رجل كذاب وادعى أن عبد الناصر أخرج الإخوان من السجون ليقودوا مقاومة الإنجليز في 56 وبعدها أعادهم مرة أخرى"، واستكمل:"عزمى بشارة الإسرائيلى هو من يحمل زكائب المال القطرى لتمويل الإعلام الإخوانى ولذلك يلقبونه "مو دهب".