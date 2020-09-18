شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف جنيه مبلغ التأمين لمرشح الفردى بانتخابات النواب و42 أو 100 ألف للقوائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد قانون مجلس النواب المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، المستندات التى ترفق بطلب الترشح لعضوية مجلس النواب، وقيمة مبلغ التأمين الذى يدفعه المرشح الفردى أو القائمة عند تقديم أوراق الترشح.

وفى هذا الصدد تنص المادة (10) من قانون مجلس النواب، على أن يكون طلب الترشح مصحوباً بالمستندات الآتية:

- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

- بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتمياً إلى حزب، واسم هذا الحزب.

- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

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- الشهادة الدراسية الحاصل عليها

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون.

- إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

وتسرى الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوباً بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ اثنين وأربعون ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (42) مقعداً، ومائة ألف جنيه للقائمة المخصص لها (100) مقعداً.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات فتحت باب الترشح لعضوية مجلس النواب ابتداء من الخميس 17 سبتمبر 2020، وتجري الانتخابات خلال شهر أكتوبر المقبل.