ووهان تستقبل أول رحلة جوية دولية بعد أكثر من سبعة أشهر من التعليق بسبب الوباء

شهدت مدينة ووهان، بؤرة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، هبوط أول رحلة ركاب دولية أمس الأربعاء بعد أكثر من سبعة أشهر من تعليق الرحلات الدولية بسبب تداعيات الوباء.

وهبطت طائرة قادمة من سيول، تديرها شركة خطوط “تي واي” الجوية الكورية الجنوبية، في مطار ووهان تيانخه الدولي صباح أمس وعلى متنها 60 راكبا، ما يؤشر على استئناف خط الرحلات الجوية المنتظمة للمسافرين بين سيول ووهان.

وحسب الإعلام الصيني، فقد ن قل الركاب إلى فنادق مخصصة للخضوع لملاحظة طبية تمتد لـ 14 يوما بعد الانتهاء من قياس درجة الحرارة، وفحوصات الدم واختبارات الحمض النووي في المطار.

وقال لي يي تشوه، مسؤول بهيئة النقل في ووهان، إن استئناف خط ووهان – سيول “يظهر الإنجازات التي حققها أهالي ووهان ومقاطعة هوبي في مكافحة الوباء، الأمر الذي سيساعد أيضا في تعزيز استئناف العمل والإنتاج في ووهان”.

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وأشار إلى أنه سيتم تسيير الرحلة بين سيول ووهان، التي تصل مدتها 3 ساعات، في يوم الأربعاء من كل أسبوع بواسطة طائرة من طراز “بوينغ B737-800”.

واستأنف مطار ووهان تيانخه الدولي حتى الآن خطوط رحلات ركاب متجهة إلى 73 وجهة محلية، فيما وصل عدد المسافرين المحليين اليومي إلى أكثر من 90 في المائة من مستوى نفس الفترة من العام الماضي، في مؤشر على انتعاش حركة السفر الجوي الداخلي. يذكر أن مدينة ووهان قد خضعت لإجراءات إغلاق كامل اعتبارا من 23 يناير استمر لبضعة أسابيع قبل أن تتمكن السلطات من احتواء تفشي الوباء ورفع الاغلاق عن المدينة لتعود إلى الحياة الطبيعية، تخللها إجراء حملة فحوصات واسعة النطاق على سكان المدينة البالغ عددهم حوالي 11 مليون.

وتوفي في ووهان نحو 3900 شخص نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعادل 80 بالمئة من ضحايا الوباء الـ4634 الذين أحصتهم السلطات في مجموع البلاد.