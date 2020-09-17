أم تتهم إمام مسجد باغتصاب ابنتها: من سن7 إلى 11 عاما…كان يقبلها أمام زملائها ويضربها كلما رفضت اغتصابه-فيديو

فيديو: يونس الميموني

وجهت والدة فتاة قاصر، اليوم الخميس، بنواحي طنجة، اتهامات إلى إمام مسجد بقرية الزميج، بالاعتداء على ابنتها جنسيا.

وكشفت والدة الضحية لـ”اليوم24″ أنها أرسلت ابنتها إلى المسجد لحفظ القرآن الكريم عندما كان عمرها 7 سنوات، إذ بقيت تتردد عليه، إلى غاية بلوغها سن 13 عاما، حيث اكتشفت أسرة القاصر أنه كان يقبلها أمام التلاميذ ويضربها في حال ما لم تلبي نزواته.

وأوضحت الوالدة، في روايتها أن أخ الضحية الذي يكبرها بسنتين، أخبرها بما تتعرضت له أخته من استغلال جنسي، لتقوم بعد ذلك باستجواب الطفلة، التي أجهشت بالبكاء وسردت تفاصيل ما تعرضت له من اعتداء.

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وطالبت أم الضحية بتنزيل أقصى العقوبات في المشتبه في اغتصابه للطفلة.